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بدر الخرافي يتضامن مع اللاجئين السوريين بقوافل العم ناصر الخيرية  محافظة الجهراء نظمت لقاء حواريا مع الهيئة الاستشارية لمركز الأمن الاجتماعي  الردعان: بلدية «الفروانية» تحرر 62 مخالفة للائحة النظافة العامة والإعلانات والأغذية  جمعية السلام الكويتية تسير 15 شاحنة مساعدات من تركيا إلى الشعب السوري  الدلال يطالب بإضافة تعارض المصالح والشفافية إلى قانون مكافحة الفساد  خالد العتيبي للحكومة: البلد ليس في حالة تسمح له بانتكاسة وخيبة لأربع سنوات أخرى  عسكر يطالب بتوفير وحدات مؤقّتة لمستحقّي الرعاية السّكنية  الطبطبائي للحمود: لماذا تجاهلت رغبة ممثّلي الأمّة بعودة النّشاط الرياضي قبل 23 ديسمبر الماضي؟!  ماجد المطيري يقترح إلغاء قانون حرمان المسيء من الترشح في الانتخابات  حمدان العازمي يسأل الوزراء عن المشروعات المتأخرة وأوامرها التغييرية
محليات
بدر الخرافي يتضامن مع اللاجئين السوريين بقوافل العم ناصر الخيرية
محافظة الجهراء نظمت لقاء حواريا مع الهيئة الاستشارية لمركز الأمن الاجتماعي
الردعان: بلدية «الفروانية» تحرر 62 مخالفة للائحة النظافة العامة والإعلانات والأغذية
جمعية السلام الكويتية تسير 15 شاحنة مساعدات من تركيا إلى الشعب السوري
إقبال كثيف على التسجيل في مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي
الجامعة العربية المفتوحة نظمت احتفالا تحت شعار «العربية جمال وإنسانية»
الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات للنازحين واللاجئين شمال سورية
الرشيدي: بلدية «العاصمة» أنجزت «1649» معاملة
الحصان: مشروع جسر جابر الأحمد إضافة نوعية لمشاريع الطرق
برلمان
الدلال يطالب بإضافة تعارض المصالح والشفافية إلى قانون مكافحة الفساد
خالد العتيبي للحكومة: البلد ليس في حالة تسمح له بانتكاسة وخيبة لأربع سنوات أخرى
عسكر يطالب بتوفير وحدات مؤقّتة لمستحقّي الرعاية السّكنية
الطبطبائي للحمود: لماذا تجاهلت رغبة ممثّلي الأمّة بعودة النّشاط الرياضي قبل 23 ديسمبر الماضي؟!
ماجد المطيري يقترح إلغاء قانون حرمان المسيء من الترشح في الانتخابات
حمدان العازمي يسأل الوزراء عن المشروعات المتأخرة وأوامرها التغييرية
الشاهين يقترح تسمية الشوارع التي عاش فيها الشهداء بأسمائهم
الرومي: المكالمات الهاتفية لرئيس «المشروعات الصغيرة» ونائبه تكلفتها 750 ألف دينار للسنة الأولى وثلاثة أضعاف ذلك في السنة الثانية
المويزري لوزير النفط: هل تم توقيع أي عقود لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة؟
إقتصاد
متعاملو البورصة يترقبون توزيعات الشركات عن 2016
«القصور الحديثة» تبدأ العام الجديد بتجديد اتفاقية مشروع في أمستردام
«كامكو»: حاجة ملحة لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع
«السند العقارية» و «توب العقارية» توقعان اتفاقية للتعاون في مجال التسويق العقاري الدولي داخل السوق المصري
الذهب يُعزز مكاسبه في بداية 2017 رغم قوة الدولار
الإمارات: ارتفاع متوسط سعر نفط دبي إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2015
ارتفاع أسعار النفط في انتظار صمود الاتفاق على خفض الإنتاج
6 صعوبات اقتصادية أمام تونس في 2017
63 مليار دولار مكاسب البورصات العربية في 2016
خارجيات
ترامب يعقد أول مؤتمر صحافي له كرئيس منتخب 11 يناير
قوات شرق ليبيا تقصف طائرة نقل عسكرية وسط البلاد
البنتاغون: ملابس عسكرية "ذكية" للوقاية من التهديدات الكيماوية
المرصد: خروقات النظام السوري لليوم الخامس من الهدنة
الفلبين: متطرفون إسلاميون يقتحمون سجناً ويحررون عشرات السجناء
زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة سواحل فيجي
كلينتون ستحضر حفل تنصيب ترامب
أمريكا: اعتقال نشطاء يحتجون على مرشح ترامب لوزارة العدل
تضاعف عدد جرائم إحراق السيارات في العاصمة الألمانية في 2016
رياضة
قمة نارية بين ريال مدريد وإشبيلية في ثمن نهائي كأس إسبانيا
كوستا يشيد بدور كونتي في انتفاضة تشيلسي
غوارديولا في أواخر مسيرته التدريبية
مورينيو: مباريات فترة الأعياد صعبة على اللاعبين
ثنائية ديفو تحبط ليفربول واجويرو يسجل في فوز سيتي
ماتا وابراهيموفيتش يقودان يونايتد لاسقاط عشرة لاعبين من وست هام
مانشستر سيتي يتجاوز طرد فرناندينيو ليهزم بيرنلي
«الأولمبية الدولية» ترفض رفع الإيقاف عن الكويت
ريال مدريد مهتم بفيغل موهبة دورتموند
ثقافة
مؤتمر وزراء الثقافة العرب يعتمد اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية العام 2022
الشيخة الدكتورة سعاد الصباح تنال جائزة المرأة العربية لعام 2016 في مجال الثقافة والآداب
متحف المتروبوليتان يستعير مقتنيات من متحف الفن الإسلامي لتقديمها في أحدث معارضه
جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الأولى لدورتها الحادية عشرة
فوز الكاتبة المغربية-الفرنسية ليلى سليماني بجائزة جونكور
تأجيل افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي إلى 2017
مهرجان العيون للشعر العالمي بالمغرب يشيد بدور البابطين في دعم الثقافة بالمملكة
تكريم اللبناني غسان سلامة في افتتاح الدورة 35 لمعرض الشارقة للكتاب
الحمود: حريصون على المحافظة على التراث الكويتي والأعمال الحرفية
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التنمية الصناعية خير معين لتنمية اقتصادية مستدامة
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أميركا تخصص 40 ألف كم من الطرق السريعة الرئيسية للسيارات الكهربائية
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بين السطور
البلد مساحته صغيرة والمأهول منه ربع المساحة وعدد السكان والوافدين لا يزيد عن أربعة ملايين وتمارس فيه كل أنواع التهريب والتجاوزات على المال العام.. «اعنبوا داركم» أنتم يا دوب مدينة صغيرة في الدول الكبرى وغير قادرين على السيطرة على الأمن.. على كثر فلوسكم وأجهزتكم الأمنية تعجزون عن معرفة من وراء العصابات التي تخل بالأمن الوطني.. معروفين بس محميين!
كاريكاتير
كاريكاتير 5 يناير 2017
في الصميم
رفع سن الحدث إلى الثامنة عشرة خطأ يزيد من نسبة الجرائم ومن الأولى تخفيضه إلى الرابعة عشرة.. ومع معطيات الواقع الاجتماعي الحالي وعدم اكتراث الأسر بتنشئة الأبناء على الطريق القويم تفشت ظاهرة العنف والسرقة ويجب ان تعالج هذه الثغرة على أن يدرس القانون في المدارس.. إذا كلف رب العزة الإنسان بالبلوغ فهل أنتم أعلم أم الله؟
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