قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة ...
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن مشروع جامعة الشدادية ينفذ طبقا ...
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن عملية درع الفرات بسورية ستتمكن من السيطرة على ...
حذرت انقرة أمس بأن الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار في سورية تهدد بتقويض مفاوضات السلام المقرر ...
أكدت مؤسسة البترول الكويتية أمس الأربعاء التزام دولة الكويت الكامل باتفاق منظمة الدول المصدرة ...
يقوم أعـضاء لـجنة حـقوق الإنـسان البرلمانية برئاسة النائب عادل الدمخي اليوم بزيارة السـجن المركزي , ...
أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوح ...
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